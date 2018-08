OUSMANE WADE (Directeur de la Promotion de l'habitat Social) : 'Chez moi, l'opposition n'avait qu'un leader et nous l'avons enrôlé '

Le directeur de la Promotion de l'habitat Social est certain d'une chose : la réélection du Président Macky Sall dans la localité de Colobane ne souffrira d'aucune difficulté lors de la présidentielle de 2019. Ousmane Wade l'a fait savoir au terme d'une manifestation politique nocturne organisée dans son fief à Colobane. Il prendra pour preuve les résultats satisfaisants du travail de débauchage entrepris par ses camarades et lui.



'' L'opposition n'était animée que par une seule personne. Aujourd'hui, la voilà parmi nous. Cette personne est venue nous prêter main forte dans notre ambition de donner une victoire éclatante au Chef de l'État. Par conséquent, je peux , sans risque de me tromper, dire que chez moi, il n'y a pas d'opposition ''. Ousmane Wade qui lançait une nouvelle plateforme dénommée '' Un quartier à la Une '' dira avoir comme objectif de réduire à zéro les risques de frustration et de sensibiliser les populations de Colobane et du département de Gossas autour de la nécessité de réélire le Président Macky Sall. Il se réjouira du climat de paix qui règne entre militants de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yaakar avant de se féliciter du soutien indéfectible du Premier ministre.