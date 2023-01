Nouvel équipementier : La fédération sénégalaise de basket s’engage avec Adidas et Derick Rose !

Les équipes nationales de basket seront habillées par la marque Adidas, a fait savoir la fédération sénégalaise de basket-ball ce samedi, par voie de communiqué.

« La fédération sénégalaise de basket informe qu’elle a noué un partenariat avec Adidas et sa marque Derick Rose qui devient son nouvel équipementier. Cette décision fait suite à l’étude et à l’évaluation de plusieurs options et offres. »

Le document révèle également que : « Ce partenariat traduit l'intérêt accordé par cet équipementier au basket-ball sénégalais qui devient ainsi la première et unique fédération africaine de basketball habillée par la marque Adidas. »

La FSBB a par ailleurs rappelé les événements et les personnes ressources qui ont conduit à la matérialisation de ce partenariat.

« La Fédération salue l'engagement du joueur de la NBA, Derrick Rose, dans la conclusion de ce partenariat à la suite de sa visite au Sénégal sur invitation de Gorgui Sy Dieng… Les premiers lots d’équipements sont attendus à Dakar à la fin de ce mois de janvier », précise le communiqué.