Nouveau siège, tournée nationale, revalorisation des imams : L'ANIOS tire un bilan satisfaisant...

L’Association Nationale des Oulémas du Sénégal (ANIOS) a organisé un point de presse à son siège pour apporter des éclaircissements sur leur tournée nationale tenue du 7 au 18 février 2022.

Plusieurs aspects ont été développés parmi lesquels on peut noter la réfection de leur siège, la revalorisation du statut des imams entre autres.



Le secrétaire national de l'association, El Hadj Oumar Diène se dit réjoui de cette tournée nationale que l'ANIOS a effectué sur toute l'étendue du territoire national.



Il a aussi rappelé que leurs propositions ont été toutes validées par le président Macky Sall. Toutefois, les imams et Oulémas du Sénégal invitent les Sénégalais à travailler pour la paix, la stabilité et la cohésion nationale.