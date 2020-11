Nouveau gouvernement : La ministre Zahra Iyane Thiam remercie le président Macky Sall pour la confiance renouvelée.

Le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire a béneficié de la confiance du chef de l'État qui l'a reconduite dans le même département.



Des secteurs de microfinance et de l'économie sociale et solidaire dans lesquels la ministre Zahra Iyane Thiam compte poursuivre le travail déja entamé.



« Cette reconduction dans le gouvernement est une occasion de poursuivre le travail entamé dans le secteur stratégique et important de la Microfinance et de l'ESS, et contribuer ainsi significativement à la réalisation de la vision du président de la République pour notre pays le Sénégal », soutient-elle.



La ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire réitère encore ses remerciements à l'endroit du chef de L'État Macky Sall pour sa confiance renouvelée.