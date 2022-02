Notto-Diobass : installé dans ses nouvelles fonctions, Alioune Sarr fait de sa jeunesse sa priorité et invite le nouveau bureau à un travail collégial sans esprit partisan.

Le ministre-maire de Notto Diobass, Alioune Sarr, le charismatique comme le surnomme ses administrés, vient d'être officiellement installé à la tête de ladite localité, ce jeudi 10 Février 2022, par le sous-préfet, M. Babacar Diagne.

En effet, la large victoire de la coalition gagnante Benno Bokk Yaakar Notto leur a permis de s’adjuger 42 des 60 conseillers de la municipalité, une majorité confortable pour conduire les destinées de la commune de Notto Diobass.

Pour les cinq prochaines années, Alioune Sarr compte inscrire ses actions dans le respect des lois et règlements. Même si, dira-t-il, pour mieux accompagner les jeunes qui sont sa priorité numéro1, il s'engage à continuer à booster l'employabilité des jeunes à travers la formation professionnelle. S'adressant aux membres du conseil qui viennent d'être installés, le 1er magistrat de la commune de Notto a invité ses équipes à s'unir comme un seul homme sans esprit partisan et à s'approprier le programme de développement de la commune pour l'intérêt exclusif de la commune de Notto Diobass et de ses populations.