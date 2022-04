Nott-Diobass / Désenclavement : Le maire Alioune Sarr sur la mise en œuvre des axes prioritaires du quinquennat.

Suite au lancement des travaux de construction des pistes de production dans la Zone-Est par le maire de la commune de Notto-Diobass, Alioune Sarr, le jeudi 17 mars 2022 à Ndioukhane, des membres de l’équipe municipale en compagnie de la direction générale des routes et de quelques responsables locaux, ont effectué une visite pour suivre l’état d’avancement du chantier sur l'axe Keur Sara-Ndioukhane qui est sur un linéaire de 4 kilomètres 800.



Ceci est un projet d'un investissement global de 300 millions sur un linéaire de 30 kilomètres dans sa 1ère phase dans la Zone-Est et le chantier va se dérouler sur 4 axes : Le tronçon Keur Sara - Ndioukhane puis le tronçon Ngollar-Keur Mory Fall, Mbambara Chérif-Sanghane, le tronçon Hannène-Mbodiène-Keur Mamour Mbengue-Ndioufène -Naffar et enfin le tronçon Ngollar-Mandangry-Mbousnakh Ngor-Mbousnakh Ngathie.



Ainsi, il a été noté sur place, un état d’avancement satisfaisant du chantier pour une livraison prévue dans 1 mois, selon Mbacké Mbaye, le directeur des travaux de l’entreprise Exbat.



Ce chantier est un prolongement du projet de désenclavement du ministre-maire, Alioune Sarr qui depuis son accession à la tête de la mairie, a travaillé d'arrache-pied à la réalisation de cet objectif.