Nommé PCA de la RGS : Alexandre Ngom remercie le président Macky Sall et s'engage à être à la hauteur de ses nouvelles responsabilités.

Nommé président du conseil d'administration de la Société Réseau Gazier du Sénégal ( RGS) lors de la dernière réunion du conseil des ministres, l'ancien directeur de l'urbanisme et de l'architecture a tenu à remercier le PR.



"Je voudrais rendre grâce à Dieu, témoigner ma reconnaissance à mes parents et exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky SALL, pour la confiance qu’il a placée en moi en me nommant Président du Conseil d’Administration de la Société Réseau gazier du Sénégal (RGS). Avec l’aide de Dieu, je m’attacherai à faire honneur à Monsieur le Président de la République en me montrant à la hauteur de ces nouvelles responsabilités".