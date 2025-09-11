Nominations de Yassine Fall et de Bamba Cissé : Les FDR expriment leurs inquiétudes

Dans un communiqué publié suite au remaniement ministériel de ce samedi, le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a exprimé ses regrets concernant les changements opérés à la tête des ministères de la Justice et de l'Intérieur. « Ce sont des changements qui n’annoncent ni plus ni moins qu’une radicalisation de la politique de persécution des opposants en application depuis plus de 15 mois », peut-on lire dans le communiqué.
Selon le FDR, il ne fait « aucun doute que le ‘projet’ consiste à ‘effacer’ les lois protégeant les libertés et le pouvoir judiciaire lui-même, afin de donner libre cours au revanchisme d'un homme dont le rêve profond est d’instaurer une dictature au Sénégal ».
