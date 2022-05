Nioro / Wack-Ngouna : Moustapha Thiam rejoint le S2D de Souleymane Ndiaye.

Les élections territoriales de janvier dernier continuent de produire leurs effets dans l’échiquier politique du Sénégal et le BBY dans le département de Nioro n’est pas en reste, dans ce chamboulement. En effet, Moustapha Junior Thiam qui militait au sein de l'AFP, a décidé de rejoindre le S2D de Souleymane Ndiaye.

À peine les résultats des élections connues dans l’arrondissement de Wack Ngouna, un nom est vite sorti du lot, Moustapha Thiam puisque c'est de lui qu'il s'agit est arrivé deuxième lors des locales avec plus de 2.079 voix des suffrages valablement exprimées.

« Face aux vicissitudes de la vie politique et à cette guerre menée contre ma personne dans le parti que j’ai toujours porté, moi Moustapha Thiam, je préfère l’honneur que la servitude ». C’est en ces termes que Moustapha Thiam a décidé de rejoindre le parti de la Synergie pour un Développement Durable (S2D), dirigé par l’actuel directeur des infrastructures aéroportuaires, M. Souleymane Ndiaye.

Répondant à la question pourquoi le choix de S2D ? la révélation des élections territoriales, s’empresse de dire : « Voilà un homme, SG d’un parti, membre de la conférence des leaders de BBY, qui a le mérite, le courage et la loyauté de défendre la politique du président Macky Sall sur tous les fronts. Contrairement à certains des leaders de Benno qui n’osent jamais lever la petite voix pour soutenir ou défendre le PR à cause de leurs calculs politiciens ».

Poursuivant son argumentaire, l’homonyme du président de l’assemblée, citant Mandela démontre le la pertinence de son choix porté sur le parti S2D et son SG, qu’il qualifie de stratégique et répondant aux aspirations politiques de sa vision et de ses camarades. « L’histoire retiendra que Moustapha Thiam responsable AFP a été combattu et exclu du parti ».

Pour matérialiser son départ du parti de Moustapha Niasse, Moustapha Junior lance l’appel de Wack Ngouna. Une date qui, selon beaucoup d’analystes politiques, va changer littéralement le comportement politique du département et au-delà. Ainsi, le 21 de ce mois de mai prochain, Wack Ngouna sera le point de ralliement des jeunes et femmes aux cotés de Moustapha Thiam, des leaders politiques de BBY du département et de la région, amis et connaissances, afin de marquer à jamais l’entrée politique dans le S2D de l’homme arrivé deuxième dans les dernières élections. D’autres aussi voient dans ce ralliement un bon coup du SG Souleymane Ndiaye qui, d'après eux, vient de pêcher un gros poisson dans le grand et ancien fleuve de Saboya...