Ngoundiane / Formation en horticulture : Mbaye Dione délivre des diplômes à la première promotion de son centre de Formation Professionnelle et Technique

La salle de conférence de la Maison des Jeunes de la Francophonie de Ngoundiane, pleine comme un œuf, a abrité ce samedi, sous la présidence du Sous préfet de Thiénaba, une importante cérémonie de remise de diplômes à la première promotion du Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT) de Ngoundiane spécialisée en horticulture. Ayant comme marraine, le ministre de la microfinance et de l’économie solidaire, Madame Zahra Iyane Thiam, cette promotion composée essentiellement de filles, a rendu très fier le maire de Ngoundiane Mbaye Dione, qui n’a pas manqué d’exprimer tout le bonheur ressenti pour la réussite de ce projet sur lequel il a fondé beaucoup d’espoir dès son lancement. Il n’a pas manqué de féliciter son partenaire Mouhamed Konté de l’OIF qui a conduit le projet dans sa phase initiale. Il a ensuite félicité les récipiendaires qui ont cru à cette excellente initiative qui contribuera sans nul doute à résorber le chômage des jeunes. Au nom du Conseil municipal, il s’est engagé à accompagner ces jeunes en mettant à leur disposition des assiettes foncières et en les aidant à obtenir des financements auprès des structures étatiques telles que l’ANIDA, le Projet Agri-jeunes, le ministère de la microfinance et de l’Économie Solidaire. Tous les représentants de ces structures ont pris l’engagement d’appuyer le projet porteur de développement durable pour la Commune de Ngoundiane qui est sur la rampe de l'émergence depuis une décennie...