Ngoundiane : Des employés de Talix Mines réclament leur réintégration après un licenciement pour motif économique

Une cinquantaine de travailleurs de Talix Mines, dont six délégués, sont montés au créneau pour dénoncer la décision de l'entreprise de les licencier pour motif économique.



Ce matin, les employés et la direction de l'entreprise ont été reçus par l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale de Thiès dans l'espoir de trouver un accord. Cependant, la tentative de conciliation a échoué. Le procès-verbal de non-conciliation indique clairement : « Les parties ne se sont conciliées sur aucun des chefs de réclamation. »



Parmi les demandes formulées par les employés figurent la réintégration ou le paiement de 10 millions de FCFA pour les plus anciens et 7 millions de FCFA pour les autres, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat. Ils réclament également le rappel des arriérés de salaires, l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis.



« Soixante-quatre personnes ont été licenciées au sein de l'entreprise Talix Mines pour des raisons économiques, selon l'entreprise », a déclaré Assane Diaw, délégué du personnel. Il a ajouté : « Et selon la décision de l'inspecteur, ce licenciement est nul. Par conséquent, nous allons poursuivre la procédure devant le tribunal. »