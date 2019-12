Négociations COP 25 – L’accompagnement de l’Ambassade en Espagne espéré par la délégation sénégalaise

La délégation sénégalaise présente à la COP 25, la conférence climat de l'ONU, a demandé l’accompagnement des autorités, notamment celle de l’Ambassade du Sénégal en Espagne dans les négociations, précisément l’article 6 qui est le principal point d’achoppement lors de la COP 24 à Katowice. En effet, aucun accord pour réglementer le marché du carbone, les échanges de permis d’émission de CO2, qui permettent aux pays les moins pollueurs de revendre des quotas à ceux qui émettent le plus, n’avait été trouvé.



La question reportée à la COP25 ouverte hier à Madrid s’annonce aussi rude dans les négociations. Aussi la délégation a-t-elle demandé l’apport des autorités sénégalaises, représentées pour le moment par l’Ambassadrice S.E.M Mariame Sy. C’était lors d’une réunion de coordination de la délégation en présence de l’Ambassadrice, de l’Ambassadeur Youssouph Diallo, Directeur des Organisations Internationales et de la Mondialisation.



« Le Sénégal est organisé en groupe d'experts qui vont suivre l'ensemble des thèmes retenus » a expliqué Madeleine Diouf Sarr, Chef de la division changement climatique au MEDD. « Tous les points sont importants mais nous espérons l’accompagnement des diplomates auprès du « team leader » sur la thématique des marchés carbones » a-t-elle demandé.

« Dès que Madrid a décidé d'organiser la COP, nous sommes entrés en contact avec le MEDD. J'espère que tout se passera bien. Les documents sur la position du Sénégal on les a reçus. Vous aurez l’accompagnement des diplomates, s'il y a d’autres points mes équipes sont là. Ils ont l'habitude des négociations internationales », a promis la diplomate sénégalaise.

Le Sénégal va dès demain débuter les manifestations scientifiques dans le cadre de la COP avec l’organisation d’un premier « side-events » sur la gestion des déchets avec l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets, qui a migré du ministère de l’Urbanisme pour être désormais sous tutelle du ministère de l’environnement et du développement durable.