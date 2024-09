Nécrologie : le Super Étoile de Youssou Ndour perd un élément clé du groupe

Le monde de la culture est en deuil. Gaston Etienne MADEIRA, band manager du Super Étoile et frère du journaliste Charles Faye est décédé ce jeudi aux environs de 14 h à la clinique Suma à la cité Keur Gorgui. Suite à une maladie, le précieux collaborateur du lead vocal du Super Étoile vient de quitter ce monde après « avoir donné une belle leçon de vie à son entourage et de dignité dans sa maladie », apprend son frère Charles Faye.

Youssou Ndour regrette la disparition d’un homme au professionnalisme, à la rigueur et la loyauté sans commune mesure. « Sa générosité et son esprit fédérateur ont souvent facilité nos tournées artistiques ». Gaston est une très grande perte pour le monde de la culture. « Je te suis reconnaissant », témoigne le chanteur Youssou Ndour.