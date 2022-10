Nécrologie : ancien ministre des Sports, Daouda Faye "Vava", un passionné de sports nous a quittés

Le monde de la politique sénégalaise est en deuil. L’ancien ministre des Sports Daouda Faye est décédé. Grand patron d’industrie, Daouda Faye était le PDG de la société AFRICAMER sous le régime d’Abdou Diouf. Surnommé Vava, Daouda Faye a dirigé le sport sénégalais sous la présidence de Abdoulaye Wade. Il restera dans les annales, comme étant celui qui a dirigé, en 1992, le Comité d’organisation de la CAN 1992 qui se déroulait au Sénégal. Il dirigera cette instance de main de maître avec à la clef de substantiels bénéfices, une première dans l’histoire de l’organisation des compétitions africaines.

Né en 1944 à Kaolack, Daouda Faye a commencé sa carrière professionnelle comme instituteur. Il fut un homme d’affaires prospère et un passionné de sports. C’est lui qui avait monté le combat Mohamed Ndao Tyson-Manga II, après un investissement de 60 millions de francs CFA en 1999.

Sur le plan politique, il fut notamment maire de Kaolack et député à l’Assemblée et Vice-Président du Sénat. Dakaractu présente ses condoléances attristées à la famille éplorée et au monde sport...