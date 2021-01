Nécrologie : Qui était Ibrahima Diouf, directeur du Bureau de mise à niveau emporté, ce dimanche par la Covid-19.

Le directeur du Bureau de mise à niveau a perdu la bataille devant la Covid-19. Ibrahima Diouf, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été emporté par cette maladie contagieuse, a appris Dakaractu. L’annonce de son décès des suites de cette pathologie a été faite ce dimanche 10 janvier 2021.



Ibrahima Diouf aura laissé à la postériorité une bonne impression après avoir dirigé pendant plusieurs années cette structure stratégique. Titulaire d’une maîtrise en Droit International et Européen de l’Université Paris I Panthéon – Sorbonne, d’un Diplôme d’études supérieures (Des) en gestion des Pme/Pmi dans les pays en développement et d’un Diplôme d’études approfondies (Dea) en Sciences politiques, option : identités et organisations de l’Université Paris IX- Dauphine, renseigne le site du Bmn (Bureau de mise à niveau).





M. Diouf, selon ledit site, a acquis une large expérience dans le Conseil aux Pme, en sa qualité d’expert du Secteur privé. Secrétaire permanent de l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois) de Septembre 1998 à Septembre 2002, Ibrahima Diouf s’est familiarisé avec les acteurs du secteur dit informel, et s’est employé durant son passage dans la structure la plus représentative du secteur non structuré sénégalais, à en faire, une force d’analyse et de propositions, partenaire des Pouvoirs publics dans la conception et l’élaboration des politiques de développement.



La même source a levé un coin du voile sur le parcours du défunt directeur du Bureau de mise à niveau. Il a évoqué la réalisation de plusieurs missions et travaux concernant les Pme. L’illustre disparu dispose ainsi, selon ses désormais ex-collaborateurs ‘’d’une expertise avérée en matière de Conseil et d’encadrement en organisation, droit, fiscalité et en assistance administrative en faveur des Micro, Pme''.