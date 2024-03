Nécrologie: Décès de l'ancien ministre Alassane Dialy Ndiaye

La commune de Yéne et le département de Rufisque sont endeuillés par le rappel à Dieu d'un fils du terroir.

Alassane Dialy Ndiaye, ancien Ministre du temps des Présidents Diouf et Wade n'est plus! Premier ingénieur en télécommunications et technologie de l'Afrique noire. Agrégé en Mathématiques Ingénieur et Père fondateur des télécommunications au Sénégal, Ancien Directeur Général et responsable politique est décédé aux États-Unis hier, mercredi 13 mars 2024. Arrivée de la dépouille et enterrement au Sénégal vous seront communiqués ultérieurement.

Dakaractu présente ses condoléances à la famille éplorée.