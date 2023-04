Nécrologie : Décès de Oumar Sow, Directeur de l’Urbanisme

La faucheuse a encore frappé à la porte des personnalités publiques. C’est en effet le décès du directeur de l’urbanisme, Oumar Sow, que Dakaractu vient d’apprendre. Des suites d’un malaise, le désormais ex chargé du volet « architecture au ministère du Renouveau urbain, de l’Habitat et du Cadre de vie » est décédé à Dakar.



Dakaractu présente ses condoléances les plus attristées.