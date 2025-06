Ndramé escale : les populations réclament des infrastructures de base dans la rue

Les habitants de Ndramé Escale ont organisé ce vendredi une marche pacifique pour dénoncer le manque criant d'infrastructures sociales de base dans cette commune du département de Nioro du Rip, dans la région de Kaolack.



L'objectif de cette mobilisation était de prendre l'opinion publique à témoin concernant les conditions de vie précaires dans la localité. Arborant des brassards rouges, les marcheurs ont fustigé le manque d'eau, marqué par des coupures récurrentes et une distribution défaillante.



À ces doléances s'ajoutent des revendications pour l'accès à l'électricité dans les 13 villages restants de la commune, ainsi que le renforcement de la sécurité pour lutter contre les vols de bétail. Ils ont également dénoncé l'état déplorable des routes et des pistes de production, ainsi que le manque flagrant d'enseignants dans les établissements scolaires de la commune. Les manifestants ont exigé des infrastructures sanitaires adéquates, dotées d'un personnel qualifié, de matériel médical et de médicaments, et réclamé des moyens pour soutenir les agriculteurs.



La manifestation a rassemblé une large part de la population : jeunes, femmes, leaders communautaires, notables, responsables religieux, membres d'Associations Sportives et Culturelles (ASC), groupements de femmes, élèves, enseignants, entre autres. À l'issue de la marche, un mémorandum détaillant toutes les préoccupations de la commune a été remis aux autorités territoriales.



Par Fallou Galass Sylla