Ndiaffate : Un décès et deux blessés graves dans un accident de la route

Un accident de la circulation survenu ce jeudi vers 17 heures à l’entrée du village de Touba Sanokho, dans la commune de Ndiaffate (département de Kaolack), a causé un décès et deux blessés graves. Un véhicule particulier en provenance de Gambie a fait plusieurs tonneaux avant de terminer sa course sur le bas-côté de la chaussée.



Selon une source de Dakaractu, les victimes, toutes membres d’une même famille, sont originaires de Sérékunda en Gambie. Le corps sans vie et les blessés ont été transportés à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack par les sapeurs-pompiers.