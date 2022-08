Ndiaffate : Mouhamadou Lamine Dramé inhumé au cimetière de sa localité natale.

La dépouille du jeune Mouhamadou Lamine Dramé qui était attendue cet après-midi, est finalement arrivée à Ndiaffate. Parents, amis et voisins se sont tous mobilisés pour accompagner le défunt jusqu'à sa dernière demeure.



Les autorités administratives et locales dont le maire de Ndiaffate n'ont pas, non plus, été en reste.



Pour rappel, Mouhamadou Lamine Dramé a été abattu par la police allemande et aurait reçu 05 balles. Sa famille continue de réclamer justice...