Naissance d’une société civile locale à Koungheul : Des jeunes lancent la Plateforme pour la défense de intérêts de Koungheul (PDIK)

En prélude aux prochaines élections locales, aux autres élections et à toutes les luttes qui pourraient interpeller Koungheul, la Plateforme pour la défense de intérêts de Koungheul (PDIK) a été mise en place.



Il s’agit d’une plateforme citoyenne qui se veut apolitique. En effet il s’agira pour la plateforme de porter toutes les luttes qui interpellent ou qui pourraient interpeller Koungheul.



Parmi ces luttes, trois sont désignées comme les plus urgentes et devront être incessamment menées la plateforme.

Il s’agit :

– De la livraison du stade communal,

– De la pacification des relations entre Conducteurs de Moto-taxis et gendarmes à Koungheul,

– Des états généraux du foncier de Koungheul.



En ce sens, nous lançons un appel à tous les jeunes Koungheulois soucieux du devenir notre chère ville, à rejoindre cette plateforme.



– Les élections locales de 2020



Sur ce point, il convient d’indiquer d’emblée que, dans le but d’éviter le choc des ambitions en son sein, la Plateforme ne présentera pas de candidat en son nom propre lors des élections locales de 2020.



Toutefois, Koungheul ne peut pas continuer à être dirigé par celui que l’Etat central a choisi et non par celui que les Koungheulois eux-même ont choisi.



Pour mettre un terme à un tel fait afin de donner à Koungheul le meilleur maire possible, la Plateforme pour la Défense des de Koungheul a défini une liste de 10 objectifs qui, s’ils sont atteints, participeront forcément à changer la donne. Ces objectifs peuvent être renforcés.



Les dix Objectifs de la Plateforme



1- Mobiliser le maximum de Koungheulois désireux de changement afin de constituer un poids électoral important et susceptible de faire pencher la balance le moment venu.



2- Identifier les problèmes de Koungheul et les classer par ordre d’urgence.



3- Rencontrer tous les candidats déclarés à la mairie de Koungheul afin de s’imprégner de leurs offres programmatiques pour la ville de Koungheul.



4- Examiner scientifiquement les différentes offres des différents candidats déclarés.



5- Choisir, sur des bases scientifiques, la meilleure offre pour Koungheul et les Koungheulois.



6- Rencontrer le(a) candidat(e) pour lui exposer les conditions objectives de notre soutien et lui faire signer la Plateforme (à définir).



7- Soutenir le(a) candidat(e) qui a présenté la meilleure offre programmatique et ayant accepté les conditions (à définir) de la Plateforme.



8 – Voter et faire voter pour le(a) candidat(e) choisi(e) par la Plateforme.



9- En cas de victoire, veiller au respect des engagements sur les points de la Plateforme.



10- Au besoin, mener la lutte pour faire respecter l’accord signé avec la Plateforme.





Koungheul peut changer, Koungheul doit changer.



« Il n’y a pas de destin forclos, il n’y a que des responsabilités désertées».