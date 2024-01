Can2024/Exclusivité sur les Fanzones au Sénégal : New World Televisions confirme la RTS et alerte sur des "poursuites pour contrefaçon"

New World Télévisions dans une note exploitée par Dakaractu annonce des poursuites pour contrefaçon contre toute personne qui enfreigne la loi dans le cadre de la distribution audiovisuelle de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergie CAF 2023, actuellement en cours en Côte d'Ivoire. " Je tiens à vous confirmer que, conformément à l'article 7 du contrat CAF-NWTV/RTS, la RTS détient la licence exclusive des droits de diffusion en clair (free-to-air) pour la retransmission via la télévision, la radio et la diffusion publique (Fanzones) au Sénégal", renseigne le communiqué signé, ce mercredi 17 janvier 2024, par le Directeur Général, Nimonka KOLANI à l'attention de Racine Talla, DG de la Rts.