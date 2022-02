NGOUNDIANE : des scores record réalisés par BBY/Ngoundiane dans le département de Thiès (Maire Mbaye Dionne)

« Loin de tout esprit triomphaliste », il a tenu a salué « l’apport inestimable venu de Ngoundiane avec un des meilleurs scores de la région (65 %) qui a fortement contribué au sacre du Benno Bokk Yakaar dans le département ». Mbaye Dione a estimé devoir rappeler, afin que nul n’en ignore, que « depuis 2012, Ngoundiane a contribué de manière significative à toutes les victoires de BBY dans le département de Thiès, toutes élections confondues ». Et de souligner : « tout cela constitue une illustration de la constance du leadership départemental de Mbaye Dione et la fidélité qui a marqué son ancrage dans la coalition Benno Book Yakaar ».

Surtout il dit tenir à « ce que ce mandat soit davantage celui d’une gestion inclusive et participative aux affaires communales avec, à la clé, une consultation permanente des mandants ».

Selon Mbaye Dione toujours, ce nouveau sacre, il le doit à ses alliés mais aussi à toutes les forces vives de Ngoundiane qui se sont liguées derrière lui pour réaliser ce score record. Le maire de Ngoundiane indique « avoir compris le message de la population de la commune, parce qu’elle nous avait élu en 2009, réélu en 2014 et elle a remis ça une troisième fois, en 2022. Ça, ce n’est pas le fruit du hasard. Si nous avons eu ce triomphe aux allures de plébiscite, c’est parce que nous avons un bilan extrêmement positif qui a été défendu, présenté aux populations et dans tous les domaines ».

Ce troisième mandat, Mbaye Dione dit l’appréhender avec « beaucoup de nouveaux défis liés entre autres au mieux-être des populations, à la création de richesses pour rendre nos ménages plus résilients, à l’emploi des jeunes, à l’autonomisation des femmes et au besoin de création de nouvelles niches de recettes pour notre chère collectivité ainsi que la préservation de notre environnement et cadre de vie, afin de rendre plus consistant le poids des responsabilités de la nouvelle équipe municipale ».

Des défis qui se posent alors pourtant que le maire Mbaye Dione et son équipe ont déjà réalisé énormément de choses dans beaucoup de domaines comme « l’accès universel aux services sociaux de base, l’hydraulique, l’électricité, le désenclavement, l’éducation, la santé, le sport, le commerce, les activités socioéducatives, la promotion et l’autonomisation de la femme, la sécurité, entre autres réalisations devenues une réalité ».

Entouré de compétences diverses, pour ne pas dire de profils divers, au sein d’un conseil municipal rajeuni presque à 75 %, le banquier de profession Mbaye Dione pense qu’ « il y a des motifs d’espoir que Ngoundiane sera toujours devant. Nous l’avons été au niveau des réalisations, des scores réalisés dans le département et même dans la région de Thiès, et nous le serons davantage, parce que c’est l’ambition que nous avons pour notre localité, aussi pour notre pays ». L’ancien responsable des jeunes de l’Alliance des Forces de progrès rappelle que « la coalition Benno Bokk Yakaar de Ngoundiane, composée des partis politiques que sont le PS, l’AFP, le REWMI, le PDS, le LDR/Yessal, l’APR ainsi que d’individualités des différentes forces vives de la commune, au sortir des élections territoriales du dimanche 23 janvier 2022, s’est vue octroyer un score historique de 60 % des suffrages au scrutin communal et de 65% au scrutin départemental ».

Il s’est félicité aussi du fait que depuis 2009, le conseil municipal a accompli « un excellent travail dans tous les secteurs de la vie socio-économique sur l’étendue du territoire communal. Un travail inclusif et participatif, mené avec célérité et une maîtrise parfaite des préoccupations majeures des populations, qui a fini d’asseoir le leadership incontestable du Maire que je suis au sein de la communauté au point que tous les partis politiques de la Commune ainsi que l’écrasante majorité des hommes d’influence du terroir, se sont retrouvés autour de ma personne pour une continuité dans l’action, afin de hisser Ngoundiane au plus haut sommet des villes émergentes de notre pays ».

Il a enfin réaffirmé son ancrage dans le Benno Bokk Yakaar. Au-delà de Ngoundiane, le maire plébiscité une nouvelle fois le 23 janvier dernier a lancé un appel à « l’unité de toutes les forces de la coalition pour accompagner le président de la République dans sa forte ambition de bâtir un Sénégal Emergent ». Selon lui, « les prochaines élections législatives doivent nous permettre de sceller cette unité afin de conserver notre majorité qui a toujours soutenu le Chef de l’Etat depuis son élection en 2012 ».

