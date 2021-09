NGABOU / SERIGNE MODOU LÔ : « Il est temps de sortir Satan de nos foyers et de nos vies… »

Pour un langage de vérité, cela en fut un. Le discours de Serigne Modou Dame Astou Lô Ibn à l’endroit de ses disciples et des musulmans, de manière plus générale, aura été on ne peut plus que clair. Avec lui, tout est limpide : point de compagnonnage sans adorer Dieu et suivre Ses recommandations à la lettre. Le chef religieux de Ngabou, qui livrait son discours préparatoire à sa journée dédiée aux xasida prévue le vendredi 10 septembre prochain.



« Il est temps de sortir Satan de nos foyers et de nos vies. Pour ce faire il faut éviter, le plus possible, les pertes de temps. C’est Satan qui incite l’individu à croire en ses forces, en sa vitalité, de s’imaginer que cette force, cette vitalité, voire virilité ne finiront jamais, ne s’estomperont jamais. L’homme dans sa naïveté, s’engagera dans une vie inutile jonchée de futilités. Son âme vieillira dans la mécréance jusqu’à ce que le corps soit abandonné par cette âme. Et là, viendra le temps des regrets et des déceptions », dira le chef religieux dans un premier jet.



Dans un second, il parlera des écrits de Serigne Touba, de leur portée spirituelle exceptionnelle et de cet amour qu’il leur voue. « Chaque poème du Cheikh est porteur de bienfaits et j’ai pris l’engagement sur moi d’aider tous ceux qui le désirent à en connaître davantage et surtout à en profiter... »