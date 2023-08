NÉCROLOGIE - Hadj Maodo Sarr, Président de la chambre de commerce de Kaffrine, Cese et ancien sénateur a tiré sa révérence

La grande faucheuse a arraché à l’affection du monde paysan du Saloum un grand opérateur économique et semencier en emportant Hadj Maodo Sarr. L’homme d’affaires, Conseiller économique, social et environnemental et ancien sénateur était aussi un acteur social d’une grande renommée.



Né en 1957 à Mbayenne, un village situé dans la commune de Boulel (département de Kaffrine) , Baye Maodo est parti alors qu’il n’était âgé que de 66 ans. Il accordait ses interviews très souvent et de manière exclusive ses sorties médiatiques à Dakaractu qui s’incline devant sa mémoire et qui lui souhaite un repos éternel paisible .