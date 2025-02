NDOULO – Une bizarrerie coûte la vie à un passager – Un client et le chauffeur se disputent le volant

Des comportements irresponsables ont entraîné la mort d’une personne sur la route de Diourbel, à hauteur de Ndoulo, non loin de la station IBK OIL. Un chauffeur d’un Ndiaga-Ndiaye en provenance de Porokhane et l’un de ses passagers se sont disputés le contrôle du volant, provoquant un accident qui a fait un mort et plus d’une dizaine de blessés.



Selon les témoins, deux versions expliquent l’origine de la dispute. La première indique que le passager refusait de descendre du véhicule à la demande du chauffeur. La seconde suggère que les deux hommes se sont querellés à propos de la monnaie.



L’affaire est désormais entre les mains des gendarmes, qui mènent l’enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet incident tragique.