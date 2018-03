NADEM À TOUBA / Moustapha Diouf Lambaye dénonce l'existence de lobbies qui rendent difficile le séjour des leaders de l'opposition dans la cité

'' La dernière visite d'Idrissa Seck a été perturbée voire rendue extrêmement difficile par des lobbies qui se sont formées pour combattre les leaders de l'opposition qui viennent passer une séjour dans la cité. Ces lobbies travaillent pour le compte du Président Macky et sont pilotés par des chefs religieux qui agissent, tapis dans l'ombre ''. La révélation est de Serigne Moustapha Diouf Lambaye, membre fondateur du mouvement de NADEM (Nouvelle Initiative pour le Départ de Macky ) et coordinateur du mouvement Reecu.



À en croire le jeune responsable politique '' Idrissa Seck a été malmené par des forces cachées qui ont, vainement, tenté de faire capoter son agenda ''. Fort de ce constat, lui et des collaborateurs ont tenu à faire certaines mises au point. '' Que tous ces chefs religieux se le tiennent pour dit ! Nous ne permettrons plus que de telles manipulations se passent. Touba n'appartient à personne particulièrement. C'est l'occasion pour nous de dire à Serigne Modou Bara Dolly de se taire ou de se faire ramener à la raison ''. Moustapha Diouf Lambaye de signaler , au passage, que la présidentielle de 2019 sera âprement disputée à Touba, comme ce fut le cas lors des dernières élections législatives.