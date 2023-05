Mutuelle de Santé pour les lutteurs, 500 millions en Fonds de Promotion, coopérative d’habitat : Le président Macky Sall active la primature, le ministère de l’Economie et le FONGIP …

Après les promesses du président Macky Sall faites en marge de l’audience du 8 mai, avec les lutteurs et les promoteurs et le comité de gestion de la lutte (CNG), des mesures ont été préconisées ce mercredi lors du conseil des ministres. Du soutien aux promoteurs et aux lutteurs, en passant par la gestion de l’arène nationale et l’accès aux services sociaux (mutuelle et logements) le chef de l’État a dépêché le Premier ministre Amadou Bâ pour diligenter l’exécution de ces projets.

C’est ainsi que « le Président de la République a demandé au Premier Ministre de finaliser, en liaison avec le CNG, le statut de l’Arène nationale et son mode de gestion devant assurer la maintenance durable de l’infrastructure sportive. »

En outre, « le Chef de l’État a invité le Premier Ministre à accentuer l’assistance et l’accompagnement aux acteurs de la lutte via le développement du sponsoring des manifestations par des sociétés privées et certaines entreprises et structures publiques. Dans cet élan, le Président de la République a indiqué au Gouvernement, au Ministre chargé des finances notamment, l’urgence de la mise en place d’un Fonds de Promotion de la Lutte pour impulser le développement de la discipline. »

C’est dans dans cette dynamique qu’il a été demandé « au Ministre chargé de

l’Économie, d’assurer la mise en place au niveau du FONGIP de lignes de garantie d’un montant de 500 millions de FCFA pour favoriser, à l’initiative des promoteurs, l’organisation régulière de combats, dans une optique d’asseoir l’émergence d’une véritable économie autour de la lutte. »

Par ailleurs, le président Macky Sall a également instruit le Ministre chargé du Développement Communautaire, de la Solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale, de soutenir « la mise en place, avant fin juin 2023, d’une Mutuelle de Santé pour les acteurs de la lutte », de même qu’il a été demandé aux Ministres en charge de l’Agriculture et de l’Urbanisme, d’accélérer la constitution de la coopérative d’habitat des acteurs de la lutte.