Mutinerie à la Maison Pénale de Bouaké (Côte d’Ivoire) : 5 détenus décédés et 29 blessés, dont des agents pénitentiaires

Une violente mutinerie a éclaté ce mardi à la Maison Pénale de Bouaké en Côte d’Ivoire. Alors que l'Administration pénitentiaire procédait à une fouille de routine au sein de l'établissement, elle s’est heurtée à l’hostilité des détenus du Bâtiment E. Selon le communiqué du procureur, ces derniers "s'en prenaient à eux à l'aide de gourdins, de machettes et d'autres objets contondants." Pour se dégager, les agents ont été contraints d'effectuer des tirs de sommation afin de couvrir leur repli.



Malheureusement, cet incident a entraîné un lourd bilan : "le décès de cinq (05) détenus est à déplorer. Vingt-neuf (29) blessés, dont six (06) agents pénitentiaires et vingt-trois (23) détenus, ont également été enregistrés," a fait savoir le procureur de la République. Il précise que les blessés ont été pris en charge et qu'un médecin légiste a été requis pour les constatations d'usage dans de telles circonstances.



L'intervention rapide des forces de la Gendarmerie et de la Police Nationale a permis de circonscrire les violences et de rétablir l'ordre. L’opération de fouille s'est ensuite poursuivie sans autres incidents. Elle a mené à la découverte de "plusieurs blocs de cannabis, de plaquettes de comprimés Tramadol, de dix-huit (18) téléphones portables, dont huit (08) smartphones, de trois (03) grenades, d’armes blanches etc… strictement interdits en détention."



Le procureur a rappelé que de précédentes fouilles avaient déjà permis la découverte d'armes blanches et surtout d'importantes quantités de drogues et de substances psychotropes.