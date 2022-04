Mutations économiques et sociales : Pouvoir et opposition en convergence d'idées sur les perspectives.

Les acteurs politiques du pouvoir comme de l’opposition et la société civile se sont retrouvés autour de l'essentiel en laissant en rade les querelles politico-politiciennes, ce dimanche à l'occasion d'un panel intitulé Ndogou Débat.



La présidente du parti Forces citoyennes, Maïmouna Bousso, Babacar Abba Mbaye de Taxawu Sénégal, Maodo Malick Mbaye et Sory Kaba, membres respectifs de la mouvance, restent tous convaincus que face aux mutations économiques et sociales du pays et la planète, le développement économique et social passe par une unité d'actions et d'une convergence d'idées autour de l'essentiel qui est le Sénégal.



Ce qui suppose d'une part, le respect de l’État de droit avec le renforcement de la démocratie et d'autre part, le renforcement, l'encadrement et la démocratisation de la liberté d'expression sans entrave à la stabilité et la cohésion sociale...