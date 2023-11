Musique : Viviane obtient deux nouvelles distinctions aux USA

C’est la saison des prix pour la Reine du Jolof Band, Viviane Chidid. La chanteuse sénégalaise a remporté, ce samedi 11 novembre au New Jersey (États-Unis), deux nouvelles distinctions. La Star a reçu le Grand Prix de Best Francophone Female Artist et le Prix Icône Female of the year. African Entertainment Awards USA (AEA-USA) est un événement qui célèbre l'excellence en entrepreneuriat et en leadership communautaire dans l'industrie du divertissement en Afrique et dans la diaspora.

Pour rappel, la chanteuse a récemment reçu, le 21 octobre à Kigali au Rwanda, le Prix Trace Awards 2023 de la Meilleure Artiste Féminine de l’Afrique de l’Ouest.