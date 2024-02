Musique : À la découverte de l'artiste Pap Mayn, un rappeur-financier engagé!

Né au début des années 80 à Dakar, l'artiste Pap Mayn dévoile son nouveau clip "Elixir". Il incarne une figure singulière alliant la puissance du rap et la rigueur de la finance. Bercé par le Hip-hop des années 90, il puise son inspiration chez des légendes telles que Tupac, Wu Tang, IAM, et Funky Family. Son parcours atypique reflète un équilibre entre sa passion pour la musique et son excellence académique.



Dès son jeune âge, Pap Mayn excelle à l'école, combinant succès scolaire au Sénégal et au Kenya, où il obtient son bac S. Sa soif de connaissances le conduit ensuite en France pour des études en finance. Par la suite, il pose ses valises au Canada, où il fonde le label de rap, « Les Disques Matey ».

Au sein de ce label, Pap Mayn produit une série de mixtapes et street albums qui capturent l'essence même du Hip-hop engagé. Cependant, sa véritable transformation survient lorsqu'il décide de passer derrière le micro. Avec un style unique et des textes percutants, il devient le porte-parole d'une génération africaine confrontée aux défis du monde moderne.

Pour Pap Mayn, le concept « Matey » incarne la liberté, la responsabilité et l'auto-détermination des jeunes africains dans un monde complexe et capitaliste. Convaincu que sa génération est appelée à marquer l'histoire, il se positionne comme le défenseur de la Renaissance africaine. Pap Mayn se positionne comme un catalyseur de transformation, inspirant les générations futures à embrasser leur identité, à défendre leurs idéaux et à forger leur propre destinée.