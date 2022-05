Musée des civilisations : Les autorités sportives lancent le « Trophy Tour » en grande pompe

Le ministre des Sports a lancé hier lundi au Musée des civilisations noires, le top départ de l’opération de présentation du trophée de la CAN aux populations de l’intérieur du pays, baptisée « Trophy Tour ». trophytour.sn était dans les coulisses du lancement de cet événement à l'échelle nationale, organisé par SD Consulting, ce lundi, au Musée des civilisations noires.



Dans un savant mélange entre fédéraux, autres acteurs du sport, journalistes et invités people, les castes se forment au gré des affinités. Le ministre des Sports, Matar Ba, le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, et le ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Sow, sont arrivés les derniers et un par un.



Ces autorités sportives ont pour la plupart essuyé les clichés des photographes, avant d’être installées au-devant du hall qui abrite la cérémonie de lancement du « Trophy Tour ». Ils n'auront que quelques pas à faire pour venir au pupitre et prononcer leurs discours.



Un peu plus loin, DJ Boub’s, très à l'aise avec tout le monde, échange quelques mots avec les organisateurs. L’animateur vedette donne le ton dans une enceinte qui accueille plusieurs dizaines de spectateurs. Le brouhaha monte en intensité au moment où Ousmane Bongo et Bass Thioung donnent le son.





Les plus connectés du public n’ont pas manqué de prendre en photo le trophée de la CAN exposé en vitrine. Il est comme toujours assailli, mais sous bonne escorte des éléments de la BIP.



La présence de quelques personnalités du milieu sportif et du spectacle ajoute une touche de glamour à la cérémonie de lancement du « Trophy Tour », tout comme les hôtesses triées sur le volet qui s'activent pour orienter les invités dans une machinerie bien huilée.



Le résumé du parcours des Lions diffusé sur des écrans géants a réchauffé la salle, où on entendait déjà la clameur des chants du 12e Gaîndé et Allez Casa.