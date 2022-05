Mouvement d'humeur : les étudiants de l'UVS suspendent leurs cours et ferment l'ENO de Kaolack.

À Kaolack, les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal sont en mouvement d'humeur ce lundi 16 mai 2022.



Ils ont décidé ce matin de suspendre leurs cours et fermer l'espace numérique de Kaolack.



Les motifs de leur grève visent l'administration qui, selon eux, ferme les salles informatiques au détriment des étudiants qui souhaitent y organiser des groupes de travail, interdit la fréquentation de cet ENO au delà de 17 heures, notamment le jardin de cette université etc... Enfin, ils déplorent le comportement de leur administrateur dont l'accès est plus ou moins difficile et exigent leur propre ENO au lieu de continuer à être logés dans l'enceinte du cœur de ville de Kaolack.



L'administration a été toutefois accrochée pour avoir sa version des faits, mais la réplique est sans commentaire en entendant la saisie de la hiérarchie...