Mouvement d'humeur contre Flexeau à Paoskoto : Plus de 300 lacrymogènes tirés pour dissuader les populations, 6 femmes brutalisées, l'une d'elles hôpitalalisée

Le journée de ce vendredi matin n'a pas été de tout repos pour les Fds à Pasokoto. En cause, les populations étaient sorties battre le macadam, brûler des pneus sur certains axes routiers et tenté de bloquer la RN4 pour manifester leur colère contre Flexeau. Pour les stopper les Fds, nous renseigne une source, ont lancé plus de 300 lacrymogènes. Plus d'une trentaine de personnes ont été arrêtées dont une dizaine libérée par la suite. Parmi les personnes arrêtées, il y avait des élèves de classe Terminale et des vieux (60, 70 ans). Six femmes ont été brutalisées d'ailleurs l'une d'entre elles a été hospitalisée. Toutefois, il s'est tenue une réunion de réconciliation entre le collectif Flexeau dégage et une forte délégation composée des honorables députés du pôle centre Rokhya Ndiaye, Samba Dang, Samba Dieng, Abdoulaye T. Faye et le coordinateur régional de l'Union nationale des consommateurs, Adnane Déme pour apaiser situation. A rappeler que le ministre de l'hydraulique, Cheikh Tidiane Dieye a donné des directives pour la libération de toutes les personnes gardées à vue.