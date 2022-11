Moustapha Name sur le forfait de Sadio Mané : « On va jouer pour lui… »

« On va jouer pour tous les sénégalais et plus particulièrement on va jouer pour lui », a assuré Moustapha Name, l’un des milieux de terrain de l’équipe nationale du Sénégal, interrogé sur le cas Sadio Mané ce vendredi en conférence de presse. Pour sa première coupe du monde, Name est conscient qu’il faudra réussir une bonne entrée contre la Hollande, dès ce lundi après-midi (16h00 Gmt.)