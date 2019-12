Moustapha Guirassy à Moussa Baldé : « Je vous invite à changer le nom du PRACAS »

Lors du vote du budget pour le ministère de l’agriculture et de l’équipement rural pour l’exercice de l’année 2020, Moustapha Guirassy en a profité pour apporter quelques réglages dans le pilotage de la politique agricole du gouvernement du Sénégal.



En premier lieu, le député de l’opposition a invité le ministre Moussa Baldé à changer le nom du Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise (PRACAS) en l’intitulant Programme pour l’accélération de l’agriculture sénégalaise. Il appelle ainsi à une rupture et un changement de paradigme.



Moustapha Guirassy a aussi formulé une idée pour connecter le ministère de l’agriculture au ministère du pétrole, car selon lui, « on a besoin des énergies dans les champs ». Et c’est ce qui garantirait la présence de l’eau dans n’importe quelle période de l’année.