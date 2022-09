Moussa Niakhaté, une première convocation et des incertitudes sur son état de santé…

Le franco-sénégalais Moussa Niakhaté (26 ans) a été appelé en sélection nationale A du Sénégal, ce vendredi par Aliou Cissé. Une bonne recrue pour la défense sénégalaise qui pourra compter sur le 1m90 du natif de Roubaix pour mieux assurer ses arrières.



Il faut dire que le longiligne défenseur central n’a pas vraiment hésité à faire un clin d’œil, à son pays de cœur, le Sénégal, qu’il a finalement choisi au détriment de la France, après avoir été sélectionné une dizaine de fois chez les U19 et U20 français et jouer dans presque toutes les autres catégories.



« Le Sénégal c’est dans ma culture », disait-il quelques mois avant cette première convocation avec les Lions. Après des passages à Lille, Valenciennes, Boulogne et au FC Metz, c’est en Bundesliga, à Mayence, qu’il a dévoilé ses qualités athlétiques et son assurance dans son rôle de dernier rempart.



Pourtant, Moussa Niakhaté est actuellement incertain. Transféré de Mayence à Nottingham Forest, où il évolue avec son compatriote Cheikhou Kouyaté, Niakhaté s’était blessé aux ischios-jambiers, le 20 août dernier en match de championnat contre West Ham. Une blessure assez sérieuse qui devait le tenir éloigné des pelouses pendant une longue période.



C’est donc en parfaite connaissance de cause sur son état de santé, que le sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé, a fait appel à lui « Dans ce groupe, il y a des incertitudes. On attendra lundi pour faire le point », a fait savoir Cissé ce vendredi lors de la conférence de presse qui a suivi la publication de sa liste de joueurs.



La participation de Niakhaté au regroupement des Lions, en France, à partir de ce samedi 17, reste hypothétique. Le Sénégal doit disputer deux rencontres amicales le 24 et le 27 septembre face à la Bolivie en France (Orléans) et contre l’Iran en Autriche…