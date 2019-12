Moussa Baldé sur la question de l’autosuffisance : « Il faut arrêter les importations…. »

La question relative à l’autosuffisance en riz a été au cœur des débats ce matin devant les députés de l’hémicycle. Moussa Baldé, face aux questions des représentants du peuple, s’est exprimé à ce sujet et a tenu à éclairer la question. Selon lui, l’autosuffisance c’est le fait d’avoir à disposition son besoin. Autant dire que le Sénégal est déjà autosuffisant en riz. Et toujours selon Moussa Baldé, il faut arrêter l’importation pour enfin vivre pleinement l’autosuffisance. Il a pris l’exemple de l’oignon qui est produit dans le nord du pays et à l’entendre, il serait important de fermer les frontières et laisser aux cultivateurs de faire leur travail. Pour terminer, « l’objectif n’est pas de l’atteindre mais plutôt de maintenir l’autosuffisance » selon le ministre de l’agriculture.