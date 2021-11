Moundiaye Cissé sur les Locales 2022 : « Le risque d'avoir des bulletins nuls est élevé... »

De l'avis de Moundiaye Cissé de l'ONG 3D, il faudra nécessairement sensibiliser et bien informer les acteurs politiques que les citoyens sur le processus électoral et les complexités dont il recèle.



« Vous avez vu toute la confusion autour du dépôt des listes parce qu'il y’a de nouvelles réformes donc de nouvelles dispositions que même les acteurs politiques ont du mal à maîtriser, de surcroît les citoyens... Il faudra sensibiliser sur comment voter parce que si on ne le fait pas, on aura beaucoup de bulletins nuls ».



Des mesures qui, d'après son analyse, pourraient contribuer au bon déroulement du scrutin lors de ses échéances locales prévues en janvier 2022.