Mort simulé en prison : Le meurtrier sud-africain, le « violeur de Facebook » Thabo Bester, arrêté en Tanzanie avec une célébrité

C’est l'histoire d'une cavale rocambolesque qui fait grand bruit en Afrique du Sud. En effet, Thabo Bester est un criminel qui a été condamné à vie en 2012 pour vol, meurtre et viols répétitifs sur plusieurs femmes.



Étant donc dans les liens de la détention depuis, c’est en mai 2022 qu’un corps retrouvé calciné dans sa cellule avait laissé croire qu'il était mort, après l’annonce d’un incendie dans son lieu de détention.



Mais après enquête, les doutes commenceront à s'installer, car comme l’avait relevé le site d'investigation Ground Up en mars dernier, ni la taille du corps, ni l'ADN ne correspondaient à ceux du prédateur.

C’est alors que le feuilleton démarre par des enquêtes journalistiques qui vont finalement tirer Thabo de son lieu de cachette, avec des images du redoutable prédateur aux bras d’une célèbre influenceuse, Nandipha Magudumana. Ce qui confirmera sans aucun doute que mort était bien une parfaite mise en scène.



Selon les infos de TV5, ce dernier menait durant tout ce temps, la belle vie à Johannesburg dans une villa de luxe avec sa nouvelle compagne.



Selon eux, Thabo avait préparé son évasion depuis longtemps, car disent-ils, il aurait payé les gardes pénitentiaires, pendant son emprisonnement, d'autant que tout au long de son incarcération, Thabo menait d’énormes arnaques par le biais d’une fausse société de production qu’il dirigeait lui-même en se faisant passer pour un producteur américain.



Toute chose ayant une fin, c’est hier, dans la journée du samedi matin, que des tweets annonceront son arrestation en Tanzanie, habillé comme un local et en possession de plusieurs passeports. Sa compagne et un citoyen mozambicain ont également été arrêtés. Selon Rfi, ces derniers étaient probablement en route vers le Kenya.



Des tweets qui ont bien été confirmés par Ronal Lamola, le ministre Sud-Africain de la justice face à la presse.



« J’ai eu le ministre de la Justice tanzanien au téléphone, il m’a assuré de sa coopération et de sa volonté de nous aider à les ramener en Afrique du Sud le plus vite possible », dira-t-il.



En attendant son extradition, les nombreuses zones d’ombre qui entourent cet homme continuent de fasciner les Sud-Africains.