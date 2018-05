Mort de l’étudiant Mouhamadou Fallou SÈNE : L’association Wasanar demande au Procureur d’ouvrir une enquête judiciaire et aux étudiants de garder leur calme

L’Association des anciens étudiants de l’Université Gaston BERGER de Saint-Louis, WASANAR, dans une note qui nous est parvenue a condamné avec la dernière énergie les événements survenus dans l’espace universitaire et ayant abouti à la mort de l’étudiant Mouhamadou Fallou SENE hier 15 mai 2018.



Elle a demandé par ailleurs au Procureur de la République d’ouvrir, d’office, une enquête judiciaire mais aussi prié toute la communauté estudiantine à garder son calme





L’association a « dénoncé le comportement irresponsable, inacceptable et intolérable des forces de l’ordre » et demandé au Président de la République de faire prendre, sans délai, les mesures administratives nécessaires relatives à la situation, au respect des franchises universitaires et au rétablissement des meilleures conditions sociales et académiques à l’Université Gaston BERGER de Saint-Louis.