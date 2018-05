Mort de l'étudiant Fallou Sène : LDR-YEESAL exige que "toutes les dispositions soient prises afin que lumière soit faite"

Dans un communiqué qui nous est parvenu et signé par la cellule de communication de leur parti, le LDR/YEESAL condamne vivement les affrontements qu'il qualifie de "malheureux événement qui sème le désarroi chez notre jeunesse et celle estudiantine en particulier". Poursuivant dans le communiqué, "le parti regrette la psychose que cette situation installe dans nos universités, lieux par excellence de quiétude. "



Par ailleurs, LDR/YEESAL invite tous les acteurs à "la retenue pour préserver la paix et la stabilité dans le pays".Toutefois, le parti incite l'État à "prendre toutes les dispositions utiles afin que lumière soit faite et que ceux qui doivent être sanctionnés le soient" lit-on dans le communiqué.