Monument de la renaissance : un point d’information touristique inauguré par l’ASPT.

Le directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT), Papa Mahawa Diouf, le ministre de la culture et de la communication et l’administrateur général du monument de la renaissance, Biram Mbarou Diouf, ont procédé à la signature d’une convention de partenariat et à l’inauguration d’un point d’information touristique placé au pied du Monument de la renaissance ce dimanche 22 mai 2022.



Ce partenariat est établi dans le but de favoriser une meilleure synergie dans la promotion du tourisme au Sénégal.



Selon le Directeur de l’ASPT, ce point d’information servira de repère aux touristes qui auront un vaste choix sur les points touristiques à visiter au Sénégal. Une convention saluée à sa juste valeur par le représentant du ministre de la culture et de la communication, le Directeur cabinet, Demba Fall.



Biram Mbarou Diouf terminera en affirmant que les deux ministres connaissent bien leur mission et promet de bien prendre en charge ce premier point d’information touristique placé au pied du Monument de la renaissance.