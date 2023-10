Mondial U17 : Le coach Serigne Saliou Dia dévoile sa liste…

Le sélectionneur nationale de l’équipe nationale de football des moins de 17 ans a publié sa liste de joueurs pour les besoins de la Coupe du Monde U17 (10 novembre au 2 décembre, Indonésie.) Après avoir bouclé la préparation de son équipe qui vient de terminer un mini tournoi en Turquie, avec deux victoires (4/0 Panama et 3/1 Ouzbékistan) et un nul (1/1 Russie), le coach Serigne Saliou Dia a choisi 21 Lionceaux.



Un groupe sans beaucoup de surprises puisque la plupart d’entre eux fait partie du groupe qui avait remporté la coupe d’Afrique U17 il y a quelques mois. Le capitaine Amara Diouf, l’excellent gardien, Serigne Diouf et le roc défensif, Serigne Fallou Diouf sont dans ce groupe extrêmement talentueux. Cependant, Abdou Aziz Fall, le pensionnaire de Keur Madior, blessé, n’a pas été retenu. Le Sénégal ralliera l’Indonésie à dix jours du début de la coupe du monde.