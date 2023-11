Mondial U17 : Le Mali écrase le Canada et file en 8emes de finale !

Les Aiglons du Mali ont marché sur le Canada ce jeudi, pour leur dernier match de la phase de groupe du mondial des moins de 17 ans. Dominés par l’Espagne lundi, trois jours après leur victoire contre l’Ouzbékistan, les maliens devaient gagner pour accéder aux huitièmes de finale de la Coupe du monde U17. Et, le moins que l’on puisse dire c’est que le Mali a écrasé le Canada (5-1) au Gelora Bung Tomo Stadium de Surabaya (Indonésie.)



Une victoire qui leur assure la 2eme place du groupe B et donc la qualification au second tour. Les Aiglons restent sur une bonne dynamique (deux victoires et une défaite) au moment d’aborder la phase à élimination directe. Avec la qualification du Sénégal et celle du Maroc le continent africain compte déjà trois représentants en 8emes. Une belle performance !





Mouhamadou Moustapha Gaye