Mondial U17 : Déclarés forfaits, Amara Diouf et Serigne Diouf ont repris l’entraînement…

On en sait un peu plus sur l’état de santé des joueurs sénégalais blessés vendredi dernier au cours de la rencontre entre le Sénégal et le Japon (0-2.) Pour l’instant ni le gardien des Lionceaux, Serigne Diouf, encore moins son coéquipier, Amara Diouf, ne sont forfaits pour le match de huitièmes de finale face à la France (ce mercredi 22 novembre, à 12h00 gmt.)

Après plusieurs recoupements, Dakaractu est en mesure de dire qu’Amara Diouf le capitaine des Lionceaux, n’est pas encore forfait. L’attaquant de Génération Foot s’est entraîné ce dimanche soir lors de la première séance des Lionceaux dans leur nouveau camp de base à Jakarta.

À l’écart du groupe, il a effectué quelques tours de terrain accompagné par un membre du staff médical. Par la suite, Amara s’est même payé le luxe d’effectuer quelques jongles avec le ballon. Des images rassurantes, après sa sortie en larmes, en première mi-temps de la partie contre les japonais.

Il en est de même pour Serigne Diouf, le portier sénégalais qui avait été évacué sur une civière suite à une blessure. Alors que son forfait était presque acté par une certaine partie de la presse, le gardien numéro un du sélectionneur Serigne Saliou Dia, s’est aussi entraîné à l’écart du groupe.