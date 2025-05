Mondial Beach Soccer 2025 : Les Lions du Sénégal visent la revanche face à l’Italie en quarts de finale

Le Sénégal continue de briller sur la scène internationale du beach soccer qui se déroule actuellement aux Seychelles. Dans cette compétition, les Lions de la plage ont réalisé un parcours impressionnant en phase de groupes, se qualifiant pour les quarts de finale où ils retrouveront l'Italie, une équipe qui leur a déjà posé des défis par le passé.



Un parcours sans faute en phase de groupes



Placés dans le groupe C, les Sénégalais ont débuté leur campagne mondiale en affrontant l'Espagne le 2 mai dernier. Ils ont remporté ce match inaugural avec une victoire convaincante de 4-1. Le 4 mai, ils ont affronté Tahiti et, malgré un début de match difficile, ont su renverser la situation pour s'imposer 6-3. Enfin, le 6 mai, le Sénégal a confirmé sa domination en battant le Chili 6-3, terminant ainsi en tête de son groupe avec trois victoires en autant de matchs.



Un quart de finale aux allures de revanche



En quarts de finale, le Sénégal affrontera l'Italie, une équipe qui a terminé deuxième de son groupe derrière le Brésil. Les deux équipes se sont déjà rencontrées en amical récemment, avec une victoire sénégalaise 4-2. Cependant, en compétition officielle, l'Italie a souvent eu le dessus, notamment lors du quart de finale du Mondial 2017 où elle s'était imposée 5-1. Ce match sera donc l'occasion pour les Lions de prendre leur revanche et de poursuivre leur quête du titre mondial.



Objectif : le sommet du monde



Sous la direction de l'entraîneur Oumar Ngalla Sylla, les Lions de la plage ont montré une cohésion et une détermination exemplaires. Avec des joueurs expérimentés comme le capitaine Al-Seyni Ndiaye, le Sénégal a toutes les cartes en main pour viser le sommet. Une victoire contre l'Italie les propulserait en demi-finales, où ils pourraient affronter le Portugal ou le Japon.



Le rendez-vous est donc fixé pour ce jeudi 8 mai à 15h00 GMT. Les supporters sénégalais espèrent ainsi voir leur équipe continuer sur cette lancée et écrire une nouvelle page glorieuse de leur histoire dans cette Coupe du Monde de football de plage qui leur échappe jusqu’ici.