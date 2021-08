Mondial Beach Soccer 2021 : Les Lions battent le Portugal, champion du monde en titre, 5-3 et filent en quart !

Le Sénégal vient de réaliser un véritable exploit ce dimanche, en venant à bout du Portugal battu 5-3, en match de poule de Coupe du mondial de Beach soccer. Un succès de prestige qui qualifie les Lions pour les quarts de finale après deux sorties victorieuses.



Face aux champions du monde en titre qui étaient largement favoris au coup d'envoi, les champions d'Afrique en titre ont sorti le grand jeu alliant abnégation et technicité pour gagner ce match piège.



Remonté à bloc, et quasiment en mission pour cette rencontre qu'il disputait au lendemain de la perte de sa mère, Raoul Mendy s'est démené comme un Lion pour signer un doublé justement dédié à sa maman. Ses 4eme et 5eme but de cette coupe du monde qu'il survole. Il sera imité par Mandione Diagne également auteur d'un doublé et par Ninou Diatta qui a contribué à cet exploit 5-3 !



Lors de la précédente édition, les Portugais avaient dominé le Sénégal en quart de finale les empêchant d'atteindre le carré d'as tant convoité. Déjà qualifiés, pour les quarts, c'est une sélection sénégalaise confiante et sereine qui affrontera le Oman mardi 24 août à 12h00 Gmt pour leur dernier match de poule.