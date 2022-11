Mondial 2022 : Défaite des Lions contre la Hollande, Aliou Cissé plaide « coupable ! »

Personne ne doit tirer sur les joueurs à la suite du revers des champions d’Afrique, lors de leur opposition contre Les Pays-Bas (2-0) ce lundi au stade Al Thumama de Doha. C’est le message qu’on peut lire entre les lignes, dans la communication d’après-match d’Aliou Cissé qui a pris toutes ses responsabilités face à la presse…



« Le premier coupable quand on perd un match, c'est avant tout le coach. Je peux donc dire que je suis le principal coupable. Nous avons eu des opportunités de marquer. Nous allons nous baser sur ça pour continuer. Nous aurions pu marquer, mais cela n'a pas été le cas. Le football, c'est avant tout l'efficacité. Nous n'avons pas marqué, mais dans l'ensemble, nous avons eu quelques occasions qui pouvaient aller au fond. Nous avons eu des situations intéressantes. Nous allons nous baser là-dessus pour préparer le match à venir. »



Loin d’être démobilisé par cette douche froide prise d’entrée de compétition, il ajoute que : « Gagner ce match allait nous permettre d'entrer dans la compétition de la meilleure des manières. Ce n'est pas le cas et le deuxième match contre le Qatar sera difficile. À nous de faire en sorte de pouvoir le gagner et essayer de préparer le match contre l'Équateur, empocher les trois points et aller au second tour. Le fait de perdre ce match peut aussi nous motiver », souligne El Tactico...